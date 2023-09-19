«Я похож на испанца или итальянца?» Кухарчук ответил на вопрос о возможной смене паспорта

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук ответил на вопрос о возможной смене гражданства. Он признался, что не получал подобных предложений, но если получит — обдумает их «за чашкой чая».

«Задумывался ли когда-нибудь о смене гражданства? У меня не было таких предложений. Я похож на испанца? Или на итальянца? Какое гражданство-то?

Согласился бы вообще играть за другую страну? Смотря какая сборная. Некоторые игроки из других стран не считаются легионерами в РПЛ. Есть Армения и Казахстан, например, где я не буду легионером в нашем чемпионате, а есть те страны, из-за которых я буду считаться легионером. Надо подумать, посидеть за чашечкой чая. Давайте так: когда мне сделают предложение о смене гражданства, я вам позвоню, позову в Нижний Новгород, попьём чай и подумаем», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».