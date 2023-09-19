«Краснодар» — «Динамо»: Бителло открыл счёт в матче

Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Краснодар» и московское «Динамо». Игра проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо» открыло счёт на 21-й минуте матча. Автором гола стал новичок московской команды Бителло.
Бригада арбитров матча «Краснодар» — «Динамо»: главный судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.
В нынешнем розыгрыше Кубка России «Краснодар» провёл три матча и набрал три очка. «Быки» занимают третью строчку в турнирной таблице своей группы. На счету московского «Динамо» четыре очка — бело-голубые идут на второй строчке в квартете.
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