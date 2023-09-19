Тренер «Реала» Анчелотти: иногда случается так, что Модрич не играет как раньше

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о взаимоотношениях с полузащитником «сливочных» Лукой Модричем.

«С Лукой Модричем всё в порядке, мы с ним общаемся. Да, я разговариваю с ним так же, как и со всеми. У нас очень хорошие личные отношения. Если говорить с профессиональной точки зрения, то иногда случается так, что Модрич не играет как раньше. Но наши человеческие отношения всегда будут фантастическими, даже когда мы все покинем команду», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, в нынешнем сезоне хорватский полузащитник принял участие в пяти матчах испанского чемпионата, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем розыгрыше Ла Лиги Модрич сыграл в 33 матчах (четыре гола и три голевые передачи).

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