Бителло забил дебютный гол за «Динамо»

Бразильский полузащитник Бителло забил свой дебютный гол за «Динамо» — он открыл счёт в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (текущий счёт — 1:0). Бразилец забил первый гол за новую команду во втором матче в её составе. Ранее он вышел на поле в игре РПЛ, но не отметился результативными действиями.
Бителло подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года. СМИ сообщали, что «Динамо» заплатит за 23-летнего футболиста около € 10 млн.
Бителло является воспитанником клуба «Каскавел». Выступая в чемпионате штата Парана, он привлёк внимание скаутов «Гремио», который сначала взял в аренду перспективного футболиста, а затем оформил полноценный выкуп. Всего за «Гремио» в различных турнирах Бителло провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре с Марокко.
- 19 сентября 2023
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