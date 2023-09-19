Кухарчук описал Юрана тремя словами

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук описал главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана тремя словами. Также футболист ответил на вопрос, верит ли он в перспективу получить вызов в сборную России по футболу.

«До которого возраста планирую играть в свои 33? Выгляжу молодо — на 27 себя чувствую. Буду играть, пока есть силы, я люблю футбол.

Верю ли я, что получу вызов в сборную России? Тяжёлый вопрос. Не знаю, надо забивать мячи — тогда, может, и вызовут. У меня с Карпиным был только один диалог — когда он меня звал к себе в «Армавир».

Какими тремя словами могу описать Юрана? Амбициозный, эмоциональный, прямой — он всё говорит в лицо», — приводит слова Ильи Кухарчука «РБ Спорт».