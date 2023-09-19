Кухарчук описал Юрана тремя словами
Поделиться
Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук описал главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана тремя словами. Также футболист ответил на вопрос, верит ли он в перспективу получить вызов в сборную России по футболу.
«До которого возраста планирую играть в свои 33? Выгляжу молодо — на 27 себя чувствую. Буду играть, пока есть силы, я люблю футбол.
Верю ли я, что получу вызов в сборную России? Тяжёлый вопрос. Не знаю, надо забивать мячи — тогда, может, и вызовут. У меня с Карпиным был только один диалог — когда он меня звал к себе в «Армавир».
Какими тремя словами могу описать Юрана? Амбициозный, эмоциональный, прямой — он всё говорит в лицо», — приводит слова Ильи Кухарчука «РБ Спорт».
Комментарии
- 19 сентября 2023
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:07
-
16:04
-
15:58
-
15:50
-
15:45
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:27
-
15:24
-
15:20
-
15:08
-
15:01
-
15:01
-
14:47
-
14:45
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:20
-
14:14
-
14:10
-
14:00
-
13:57
-
13:51
-
13:50
-
13:39
-
13:30
-
13:25
-
13:25
-
13:17
Партнерский контент