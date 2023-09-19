Литвинов, Зобнин и Селихов пропустят матч «Спартака» с «Пари НН»

Полузащитники «Спартака» Руслан Литвинов, Роман Зобнин и голкипер Александр Селихов пропустят матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН». Футболисты не приехали в Нижний Новгород вместе с командой, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра между «Пари НН» и «Спартаком» состоится сегодня, 19 сентября, и пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра Евгения Буланова прозвучит в 17:15 по московскому времени.

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» провёл три матча и набрал девять очков. Красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице своей группы. На счету «Пари НН» всего два очка — нижегородцы идут на четвёртой строчке в квартете, сумев добыть только одну победу в серии послематчевых пенальти — над «Динамо».