Кухарчук: хочу занять первое место в РПЛ с «Пари НН»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук заявил о желании занять первое место в Российской Премьер-Лиге с нижегородским клубом. Также он ответил на вопрос о состоянии российского футбола.

«Российский футбол деградирует или прогрессирует? У нас нет европейских турниров, всё познаётся в сравнении. Может, наш футбол деградирует или, наоборот, стал лучше. К нам приезжают иностранцы и говорят, что уровень чемпионата высокий. К тому же игроки РПЛ вызываются в сборные. Когда мы были в еврокубках, я не играл в РПЛ, поэтому мне сложно говорить.

Чего хочу добиться в своей карьере? Первое место с «Пари НН». Есть «Зенит», но ещё есть и наша команда. Футбольное поле расставит всё на свои места», — приводит слова Ильи Кухарчука «РБ Спорт».