В «Спартаке» объяснили, почему Литвинов, Зобнин и Селихов пропустят матч с «Пари НН»

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему полузащитники Руслан Литвинов и Роман Зобнин, а также вратарь Александр Селихов пропустят игру Фонбет Кубка России с «Пари НН».
«В Москве остались Литвинов и Зобнин. Оба лечатся. Руслан работает индивидуально, а у Романа микроповреждение. Не приехал Селихов, но это момент ротации», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Игра между «Пари НН» и «Спартаком» состоится сегодня, 19 сентября, и пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра Евгения Буланова прозвучит в 17:15 по московскому времени.
В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» провёл три матча и набрал девять очков. Красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице своей группы. На счету «Пари НН» всего два очка — нижегородцы идут на четвёртой строчке в квартете, сумев добыть только одну победу в серии послематчевых пенальти — над «Динамо».
- 19 сентября 2023
-
17:36
-
17:31
-
17:24
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
16:27
-
16:25
-
16:24
-
16:23
-
16:22
-
16:15
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:07
-
16:04
-
15:58
-
15:50
-
15:45
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:27
-
15:24
-
15:20
-
15:08
-
15:01
-
15:01
-
14:47