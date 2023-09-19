В «Спартаке» объяснили, почему Литвинов, Зобнин и Селихов пропустят матч с «Пари НН»

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему полузащитники Руслан Литвинов и Роман Зобнин, а также вратарь Александр Селихов пропустят игру Фонбет Кубка России с «Пари НН».

«В Москве остались Литвинов и Зобнин. Оба лечатся. Руслан работает индивидуально, а у Романа микроповреждение. Не приехал Селихов, но это момент ротации», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра между «Пари НН» и «Спартаком» состоится сегодня, 19 сентября, и пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра Евгения Буланова прозвучит в 17:15 по московскому времени.

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» провёл три матча и набрал девять очков. Красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице своей группы. На счету «Пари НН» всего два очка — нижегородцы идут на четвёртой строчке в квартете, сумев добыть только одну победу в серии послематчевых пенальти — над «Динамо».