«Пари НН» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Игра пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Пари Нижний Новгород»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Эссьен, Карапузов, Калинский (к), Стоцкий, Севикян, Зе Турбо.

Запасные: Нигматуллин, Кукушкин, Гоцук, Толстопятов, Шнапцев, Жигулев, Майга, Стаматов, Кухарчук, Боселли, Мухин, Кутателадзе.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Зиньковский, Игнатов, Классен, Маслов, Медина, Мелёшин, Пруцев, Умяров, Чернов.

Запасные: Свинов, Фадеев, Бабич, Бонгонда, Денисов, Дуарте, Лайкин, Мартинс, Мозес, Промес, Соболев, Хлусевич.

Бригада арбитров: главный судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.