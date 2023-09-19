«Пари НН» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Игра пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Пари Нижний Новгород»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Эссьен, Карапузов, Калинский (к), Стоцкий, Севикян, Зе Турбо.
Запасные: Нигматуллин, Кукушкин, Гоцук, Толстопятов, Шнапцев, Жигулев, Майга, Стаматов, Кухарчук, Боселли, Мухин, Кутателадзе.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Зиньковский, Игнатов, Классен, Маслов, Медина, Мелёшин, Пруцев, Умяров, Чернов.
Запасные: Свинов, Фадеев, Бабич, Бонгонда, Денисов, Дуарте, Лайкин, Мартинс, Мозес, Промес, Соболев, Хлусевич.
Бригада арбитров: главный судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.
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