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В «Спартаке» высказались о травме Литвинова и словах Абаскаля в адрес сборной России

В «Спартаке» высказались о травме Литвинова и словах Абаскаля в адрес сборной России
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Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о травме хавбека Руслана Литвинова и словах главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в адрес сборной России.

«Мы хотели бы закрыть тему с травмой Литвинова в сборной и не продолжать полемику. У каждого своя правда. Всё сказали после предыдущего матча. Неизвестно, пропустит ли Литвинов матч с «Динамо». Сейчас он работает индивидуально. Тренерский и медицинский штаб будет принимать совместное решение», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Руслан Литвинов не смог принять участия в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» из-за травмы, сыграв перед этим все 90 минут в игре за национальную команду со сборной Катара. Красно-белые тем не менее смогли одержать победу с минимальным счётом 1:0.

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