В «Спартаке» высказались о травме Литвинова и словах Абаскаля в адрес сборной России

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о травме хавбека Руслана Литвинова и словах главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в адрес сборной России.
«Мы хотели бы закрыть тему с травмой Литвинова в сборной и не продолжать полемику. У каждого своя правда. Всё сказали после предыдущего матча. Неизвестно, пропустит ли Литвинов матч с «Динамо». Сейчас он работает индивидуально. Тренерский и медицинский штаб будет принимать совместное решение», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Руслан Литвинов не смог принять участия в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» из-за травмы, сыграв перед этим все 90 минут в игре за национальную команду со сборной Катара. Красно-белые тем не менее смогли одержать победу с минимальным счётом 1:0.
- 19 сентября 2023
-
17:36
-
17:31
-
17:24
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
16:27
-
16:25
-
16:24
-
16:23
-
16:22
-
16:15
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:07
-
16:04
-
15:58
-
15:50
-
15:45
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:27
-
15:24
-
15:20
-
15:08
-
15:01
-
15:01
-
14:47