«Балтика» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Балтики»: Бориско, Маляров, Казаев, Сото, Бистрович, Энрикес, Остойич, Мусаев, Пуцко, Аванесян, Ламейра.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Зотов, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Витюгов, Рассказов, Ушаков, Рахманович, Писарский.
«Балтика» набрала девять очков за три матча Кубка России. Команда занимает первое место в турнирной таблице своей группы. «Крылья Советов» с нулём очков располагаются на последней строчке в квартете.
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