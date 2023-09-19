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В «Челси» предполагают, что Кайседо и Мадуэке вернутся в строй к матчу с «Астон Виллой»

В «Челси» предполагают, что Кайседо и Мадуэке вернутся в строй к матчу с «Астон Виллой»
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Появилась обновлённая информация о травмированных игроках лондонского «Челси». По сообщениям Daily Mail, сразу несколько футболистов «аристократов» могут вернуться в строй в ближайшее время.

В «Челси» предполагают, что полузащитник Мойсес Кайседо и вингер Нони Мадуэке вернутся в строй к матчу с «Астон Виллой», который состоится в воскресенье, 24 сентября. Также близки к восстановлению защитник Бенуа Бадьяшиль и нападающий Армандо Броя, не игравший с начала декабря прошлого года из-за травмы крестообразных связок.

Защитник Рис Джеймс и хавбек Карни Чуквуэмека на данный момент тренируются индивидуально. Оба футболиста будут привлечены к занятиям с командой в ближайшие недели.

Новички команды — полузащитник Ромео Лавиа и форвард Кристофер Нкунку — не смогут в ближайшее время дебютировать за свой новый клуб в официальном матче. Бельгиец пропустит ещё как минимум месяц, в то время как француз начнёт тренироваться только в начале декабря.

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