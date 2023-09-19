Матч сборной России с Камеруном 12 октября состоится на «ВТБ Арене» в Москве — источник

Товарищеский матч сборной России с командой Камеруна, запланированный на 12 октября, примет «ВТБ Арена – стадион имени Льва Яшина». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, ссылаясь на свои источники в Российском футбольном союзе.

Напомним, ранее стало известно, что следующие товарищеские матчи, которые запланированы на 12 и 16 октября, национальная команда России проведёт в России со сборной Камеруна.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России и все российские клубы от участия в соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча — с Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Катаром. Свой последний официальный матч сборная России провела в ноябре 2021 года, уступив хорватам (0:1) в игре отборочного раунда к чемпионату мира — 2022.