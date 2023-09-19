«Пари НН» — «Спартак»: гол хозяев в начале второго тайма отменили из-за фола Севикяна

В эти минуты в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Команды играют в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Бригада арбитров: главный судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.
На 28-й минуте защитник «Спартака» Леон Классен вывел свою команду вперёд. В начале второго тайма отличился хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин. Однако его гол был отменён из-за фола товарища по команде — Эдгара Севикяна. «Спартак» по-прежнему ведёт в счёте — 1:0.
В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» провёл три матча и набрал девять очков. Красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице своей группы. На счету «Пари НН» всего два очка — нижегородцы идут на четвёртой строчке в квартете.
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