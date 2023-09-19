«Балтика» — «Крылья Советов»: гости удвоили преимущество в счёте

В эти минуты проходит матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 55-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович воспользовался ошибкой обороны хозяев и удвоил преимущество самарской команды.

Ранее, на 38-й минуте Владимир Писарский вывел гостей вперёд, забив первый гол с начала сезона.

«Балтика» занимает первое место в группе C, выиграв все три матча в группе. «Крылья Советов», в свою очередь, занимают последнюю строчку в таблице, не набрав ни одного очка. Второе место занимает петербургский «Зенит» с шестью очками, а третьим в группе идёт «Ахмат» — три очка. «Ахмат» и «Зенит» проведут очную встречу завтра, 20 сентября, начало в 17:15 мск.