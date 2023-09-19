Игрок «Крыльев Советов» Егор Ушаков получил черепно‑мозговую травму в матче с «Балтикой»
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Игрок самарских «Крыльев Советов» Егор Ушаков получил черепно-мозговую травму в одном из игровых эпизодов матча с «Балтикой». Футболисту вызывали скорую помощь.
«Полузащитник «Крыльев» Егор Ушаков получил удар по голове в одном из столкновений. Игрок получил черепно-мозговую травму, нашему футболисту вызывали скорую помощь.
Егор, здоровья! Возвращаться скорее на поле!» – сообщила пресс-служба клуба.
Напомним, в эти минуты проходит матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.
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