«ПСЖ» — «Боруссия Дортмунд»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

Сегодня, 19 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы F Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и немецкой «Боруссией Дортмунд». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Помимо «Боруссии» и «ПСЖ», в группе F играют «Милан» и «Ньюкасл». Парижане в пятницу, 15 сентября, потерпели домашнее поражение от «Ниццы» в матче 5-го тура Лиги 1 (2:3), в то время как «шмели» в 4-м туре Бундеслиги на выезде переиграли «Фрайбург» — 4:2.
В последний раз сегодняшние соперники играли между собой в плей-офф Лиги чемпионов — 2019/2020. Тогда на стадии 1/8 финала команды обменялись домашними победами, однако по сумме двух матчей в следующий раунд шагнул «ПСЖ» (3:2).
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