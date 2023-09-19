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«Барселона» — «Антверпен»: текстовая трансляция матча начнётся в 22:00

«Барселона» — «Антверпен»: текстовая трансляция матча начнётся в 22:00
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Сегодня, 19 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся испанская «Барселона» и бельгийский «Антверпен». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа H. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» получил право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов, выиграв испанскую Примеру в прошлом сезоне. «Антверпен», действующий чемпион Бельгии, начал борьбу в Лиге чемпионов с плей-офф квалификации – билет в групповой раунд бельгийцы завоевали в двухматчевом противостоянии с афинским АЕКом (1:0 и 2:1).

Соперниками этих двух команд по группе H являются украинский «Шахтёр» и португальский «Порту».

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