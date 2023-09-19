«Зенит» подтвердил переход Бакаева в клуб из ОАЭ
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Игрок «Зенита» Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в чемпионате Объединённых Арабских Эмиратов.
«Футбольные клубы «Зенит» и «Аль-Вахда» достигли соглашения о переходе атакующего полузащитника в команду из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа.
Сине-бело-голубые желают Зелимхану Бакаеву успешного продолжения сезона!» – сообщила пресс-служба «Зенита».
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