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«Зенит» подтвердил переход Бакаева в клуб из ОАЭ

«Зенит» подтвердил переход Бакаева в клуб из ОАЭ
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Игрок «Зенита» Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в чемпионате Объединённых Арабских Эмиратов.
«Футбольные клубы «Зенит» и «Аль-Вахда» достигли соглашения о переходе атакующего полузащитника в команду из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа.

Сине-бело-голубые желают Зелимхану Бакаеву успешного продолжения сезона!» – сообщила пресс-служба «Зенита».

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