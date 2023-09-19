Впервые с сезона-2014/2015 в составе «Зенита» не будет ни одного воспитанника «Спартака»

После перехода Зелимхана Бакаева в клуб из Объединённых Арабских Эмиратов «Аль-Вахда» в составе «Зенита» не осталось ни одного воспитанника академии московского «Спартака». В последний раз такое случалось восемь лет назад, в сезоне-2014/2015.
Напомним, сегодня, 19 сентября, «Зенит» подтвердил информацию, что 27-летний российский вингер Зелимхан Бакаев перешёл в «Аль-Вахду» на правах аренды.
Бакаев перешёл в «Зенит» летом прошлого года из московского «Спартака» как свободный агент. В составе сине-бело-голубых в прошлом сезоне российский полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги футболист принял участие в четырёх матчах за санкт-петербургский клуб, отметившись одной результативной передачей.
- 19 сентября 2023
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