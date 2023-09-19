Юран: «Пари НН» обратится в ЭСК. На 10-й минуте Александрову попали с кулака!

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран заявил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию по итогам матча со «Спартаком».
«Будем обращаться в ЭСК, однозначно. На 10-й минуте Александрову попали с кулака. Посмотрите!» — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». «Спартак» одержал разгромную победу — 3:0.
На 27-й минуте защитник красно-белых Леон Классен вывел свою команду вперёд. В начале второго тайма отличился хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин. Однако его гол был отменён из-за фола товарища по команде — Эдгара Севикяна. В самой концовке игры точку в матче поставили хавбек московской команды Кристофер Мартинс Перейра и форвард Квинси Промес — 3:0.
- 19 сентября 2023
-
20:43
-
20:35
-
20:31
-
20:29
-
20:28
-
20:26
-
20:23
-
20:23
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:03
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:37
-
19:16
-
19:15
-
19:15
-
19:08
-
19:05
-
19:03
-
18:52
-
18:49
-
18:48
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:18
-
18:16
-
18:04
-
17:56
-
17:56
-
17:55
-
17:51