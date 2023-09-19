Игнашевич: за такие матчи нужно извиняться перед болельщиками, заслуженное поражение

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич подвёл итоги матча с «Крыльями Советов».

«Многое не получилось. За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками. Заслуженное поражение. Мы провели плановые замены. У нас в субботу игра, поэтому делали перестановки не исходя из того, что происходит на поле, а из подготовки к субботе», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 2:1 в пользу гостей.

«Балтика» сохранила первое место в группе C, впервые с начала группового раунда потеряв очки. «Крылья Советов», в свою очередь, набрали первые три очка, догнав в таблице «Ахмат». Соперники этих команд по группе, «Ахмат» и «Зенит», проведут очную встречу завтра, 20 сентября, начало — в 17:15 мск.