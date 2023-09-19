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Форвард «Спартака» Мелёшин высказался о своей травме в игре с «Пари НН»

19-летний нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин ответил на вопрос о тяжести травмы, полученной в кубковом матче с «Пари Нижний Новгород».

«Травма? Всё хорошо», — передаёт слова Мелёшина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». «Спартак» одержал разгромную победу — 3:0.

На 27-й минуте защитник красно-белых Леон Классен вывел свою команду вперёд. В начале второго тайма отличился хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин. Однако его гол был отменён из-за фола товарища по команде — Эдгара Севикяна. В самой концовке игры точку в матче поставили хавбек московской команды Кристофер Мартинс Перейра и форвард Квинси Промес — 3:0.

Павел Мелёшин вышел в стартовом составе и был заменён на 62-й минуте. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс Перейра.