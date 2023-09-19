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Абаскаль назвал Промеса лучшим футболистом РПЛ

Абаскаль назвал Промеса лучшим футболистом РПЛ
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал форварда своей команды Квинси Промеса лучшим футболистом, с которым он работал.

«Промес — лучший игрок в России? Для меня — однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает. В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал. Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам. Он спокойно может прибавить. Это действительно хороший игрок», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Во вторник, 19 сентября, «Спартак» на выезде разгромил «Пари НН» со счётом 3:0 в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Промес вышел на поле в концовке второго тайма, забил мяч и отдал голевую передачу.

В текущем сезоне нидерландский форвард провёл за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.

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