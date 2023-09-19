Осинькин: заслуженно победили, ложка дёгтя — концовка

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды в матче с «Балтикой».
«Хотелось бы, чтобы у нас получалось всё идеально и всё могли делать. Всегда первый гол является ключевым. Во втором тайме мы эпизодами играли хорошо, много создавали. В первом тайме мы эмоционально не были идеально готовы. У нас получился очень сложный матч с ЦСКА, после которого мы ещё даже дома не были. Ниже определённого уровня мы не опустились, играли достаточно хорошо и заслуженно победили. Ложка дёгтя — это концовка и то, что мы позволили сопернику вернуться в игру.
Когда в концовке был фол, когда мы надеялись, что его свистнут, потом поскальзывается игрок, начинается опасная атака, свистнули офсайд, но я не понял, в какой момент, этот эпизод надо пересмотреть», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 2:1 в пользу гостей.
«Балтика» сохранила первое место в группе C, впервые с начала группового раунда потеряв очки. «Крылья Советов», в свою очередь, набрали первые три очка, догнав в таблице «Ахмат». Соперники этих команд по группе, «Ахмат» и «Зенит», проведут очную встречу завтра, 20 сентября, начало — в 17:15 мск.
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