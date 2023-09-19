Абаскаль прокомментировал выход «Спартака» в плей-офф Кубка и рассказал о задачах

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал досрочный выход команды в плей‑офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Мы, конечно же, довольны. Мы вышли в следующий этап с первого места. Особенно важно, что мы во второй раз подряд не пропустили. Это отрадно и важно для команды. В целом команда провела серьёзную игру, показала хорошее отношение с первой по 90‑ю минуту, контролировали игру. Все показали нужную самоотдачу. Нужно отдать должное всем ребятам. К примеру, Павлу Маслову, который сыграл впервые в сезоне. Все молодцы, победа заслуженная.

Нужно отдать должное сопернику. «Пари НН» бьётся до конца с любым соперником. Они в хорошей форме, но мы победили в матчах с ними два раза. Это говорит о многом.

Какие остались задачи на Кубок теперь? Было важно сегодня одержать четвёртую победу в четырёх матчах. Плюс то, что не пропустили голы, даст команде уверенности в чемпионате. Это будет давать подспорье. В Кубке будем со всем уважением к соперникам играть, а дальше — плей‑офф», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». «Спартак» одержал разгромную победу — 3:0. В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» набрал 12 очков из 12 возможных. Красно-белые досрочно завоевали право сыграть в плей-офф турнира.