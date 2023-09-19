Георгий Джикия прокомментировал победу «Спартака» в игре с «Пари НН»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал матч с «Пари Нижний Новгород» в Кубке России.

«Я не сказал бы, что всё прошло буднично. Очередной тур Кубка России. Гарантировали первое место? Выход с первого места – это, конечно, приятно. Спасибо большое болельщикам, которые нас активно поддерживали. Их сегодня было много для будничного дня. Всё своим чередом», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». «Спартак» одержал разгромную победу — 3:0. В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» набрал 12 очков из 12 возможных. Красно-белые досрочно завоевали право сыграть в плей-офф турнира.