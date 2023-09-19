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Джикия: Классена уже неудобно подкалывать — он такие голы забивает

Джикия: Классена уже неудобно подкалывать — он такие голы забивает
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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о товарище по команде — игроке обороны Леоне Классене.

«Классен такие голы забивает, что уже неудобно его подкалывать. Скоро по имени и отчеству буду к нему обращаться. Не вспомню, какое у него отчество, но с отцом знаком. Мы познакомились на одном мероприятии. Отличный человек. Не шутили над Леоном сегодня — поздравили», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне Классен провёл за «Спартак» три матча в Кубке России, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тысяч.

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