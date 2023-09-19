Джикия: пауза пошла на пользу, у «Спартака» теперь совсем другое настроение

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение, что пауза на матчи сборных пошла на пользу команде.
«Пауза пошла на пользу, не было результата. Побеждать всегда приятно. Сейчас совсем другое настроение, и это радует.
32 тысячи на стадионе? Это «Спартак». Ни для кого не секрет, что у «Спартака» самая большая аудитория. Тут всё по факту», – передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». «Спартак» одержал разгромную победу — 3:0. В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» набрал 12 очков из 12 возможных. Красно-белые досрочно завоевали право сыграть в плей-офф турнира.
- 19 сентября 2023
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