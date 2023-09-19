Джикия: в ОАЭ Бакаев перезагрузится, расставит приоритеты. Поддержим его

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о переходе полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.

«Мы вчера общались с Бакаевым. Переходы в другие клубы — часть нашей профессии, такое бывает. В ОАЭ Зелимхан перезагрузится, расставит приоритеты. Всё будет хорошо. Грустно за Зелимхана? Нужно профессионально отнестись к ситуации. Ему 27 лет — всё впереди. Последовал совету Карпина? Могу пошутить, но не буду. Давайте поддерживать Бакаева. Он будет нас представлять там. Если не ошибаюсь, он одним из первых уехал в те края», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Зелимхан Бакаев перешёл в «Зенит» летом прошлого года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В составе сине-бело-голубых в прошлом сезоне российский полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги футболист принял участие в четырёх матчах за санкт-петербургский клуб, отметившись одной результативной передачей.