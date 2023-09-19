Джикия: у Бакаева не получилось в «Зените». Теперь надо всё расставить и газовать

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об успехах полузащитника Зелимхана Бакаева во время его выступлений за «Зенит».
«Мы говорили, что Бакаеву будет трудно в «Зените». Так и получилось. Неправильный выбор Зелимхана? Он попробовал, решился. Да, не получилось в «Зените». Но на этом карьера не заканчивается. Да, годы идут, но это случилось. Зелимхану нужно задуматься, потому что уже 27 лет. Чётко расставить всё, а дальше газовать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников
Напомним, Бакаев перешёл в «Зенит» летом прошлого года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В составе сине-бело-голубых в прошлом сезоне российский полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги футболист принял участие в четырёх матчах за санкт-петербургский клуб, отметившись одной результативной передачей.
Во вторник, 19 сентября, стало известно, что Бакаев проведёт остаток сезона на правах аренды в «Аль-Вахде» из ОАЭ.
- 19 сентября 2023
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