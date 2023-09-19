«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: стали известны стартовые составы команд на матч ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Црвены Звезды» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт на стадионе «Сити оф Манчестер» в Англии 19 сентября, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Встречу обслужит бригада из Португалии во главе с Жоау Педру Пиньейру.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гомес, Бернарду Силва, Родри, Нунес, Фоден, Альварес, Холанд.
Стартовый состав «Црвены Звезды»: Глазер, Родич, Драгович, Джига, Мияйлович, Стаменич, Хван Ин Бём, Митрович, Иванич, Букари, Ндиайе.
«Манчестер Сити» — действующий победитель Лиги чемпионов и действующий чемпион Англии, что дало «горожанам» прямое попадание на групповой этап Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в сезоне-2022/2023. Это позволило сербам попасть в групповой этап Лиги чемпионов напрямую.
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