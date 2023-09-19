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«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: стали известны стартовые составы команд на матч ЛЧ

«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: стали известны стартовые составы команд на матч ЛЧ
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Стали известны стартовые составы «‎Манчестер Сити»‎ и «‎Црвены Звезды»‎ на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт на стадионе «‎Сити оф Манчестер»‎ в Англии 19 сентября, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Встречу обслужит бригада из Португалии во главе с Жоау Педру Пиньейру.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа G. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1-й тайм
0 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия

Стартовый состав «‎Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гомес, Бернарду Силва, Родри, Нунес, Фоден, Альварес, Холанд.

Стартовый состав «‎Црвены Звезды»: Глазер, Родич, Драгович, Джига, Мияйлович, Стаменич, Хван Ин Бём, Митрович, Иванич, Букари, Ндиайе.

«‎Манчестер Сити» — действующий победитель Лиги чемпионов и действующий чемпион Англии, что дало «‎горожанам»‎ прямое попадание на групповой этап Лиги чемпионов. «‎Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в сезоне-2022/2023. Это позволило сербам попасть в групповой этап Лиги чемпионов напрямую.

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