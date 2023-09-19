Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Боруссия Д. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Антверпен»: стали известны стартовые составы команд на матч ЛЧ

«Барселона» — «Антверпен»: стали известны стартовые составы команд на матч ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» и «Антверпен» объявили стартовые составы команд на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 19 сентября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа H. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
1-й тайм
1 : 0
Антверпен
Антверпен, Бельгия
1:0 Феликс – 11'    

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде, де Йонг, Гюндоган, Гави, Рафинья, Феликс, Левандовски.

Стартовый состав «Антверпена»: Бутез, Вейндал, Баликвиша, Муя, Янссен, Алдервейрелд, Эккеленкамп, Кейта, Батай, Кулибали, Вермерен.

«Барселона» получил право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов, выиграв испанскую Примеру в прошлом сезоне. «Антверпен» выиграл чемпионат Бельгии, начав борьбу в Лиге чемпионов в плей-офф квалификации – билет в группой раунд бельгийцы завоевали в двухматчевом противостоянии с афинским АЕКом (1:0 и 2:1). Соперниками этих двух команд по группе H являются украинский «Шахтёр» и португальский «Порту».

Материалы по теме
Нас ждёт первая ЛЧ без Месси и Роналду за 21 год! Помните, каким тогда был футбольный мир?
Нас ждёт первая ЛЧ без Месси и Роналду за 21 год! Помните, каким тогда был футбольный мир?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android