«Барселона» — «Антверпен»: стали известны стартовые составы команд на матч ЛЧ

«Барселона» и «Антверпен» объявили стартовые составы команд на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 19 сентября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде, де Йонг, Гюндоган, Гави, Рафинья, Феликс, Левандовски.

Стартовый состав «Антверпена»: Бутез, Вейндал, Баликвиша, Муя, Янссен, Алдервейрелд, Эккеленкамп, Кейта, Батай, Кулибали, Вермерен.

«Барселона» получил право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов, выиграв испанскую Примеру в прошлом сезоне. «Антверпен» выиграл чемпионат Бельгии, начав борьбу в Лиге чемпионов в плей-офф квалификации – билет в группой раунд бельгийцы завоевали в двухматчевом противостоянии с афинским АЕКом (1:0 и 2:1). Соперниками этих двух команд по группе H являются украинский «Шахтёр» и португальский «Порту».