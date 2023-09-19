«Милан» — «Ньюкасл Юнайтед»: Меньян получил травму, хозяева заменили вратаря

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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянский «Милан» и английский «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 80-й минуте вратарь «Милана» Мик Меньян досрочно покинул поле из-за травмы. Вместо него на поле появился Марко Спортьелло.

«Милан» получил право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов, финишировав четвёртым в прошлом сезоне итальянской Серии А. «Ньюкасл Юнайтед» также завершил минувший розыгрыш на итоговом четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав прямой билет в группой раунд.