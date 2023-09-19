Лаутаро Мартинес открыт к продлению контракта с «Интером»
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Нападающий и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о текущей ситуации с продлением контракта с миланским клубом.
«Я открыт к продлению контракта с «Интером». Это будет обсуждаться с руководством клуба. Я очень счастлив здесь.
Да, я действительно заинтересован в подписании нового соглашения с «Интером», — приводит слова Мартинеса Sky Sport Italia.
Мартинес выступает за «Интер» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В прошлом сезоне аргентинский форвард провёл за «нерадзурри» 56 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 10 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланский клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.
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