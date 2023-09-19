Мостовой: Карпин — нормальный тренер, Слуцкий всегда будет ниже

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой, который сейчас проходит обучение на тренера в академии Российского футбольного союза, поделился мнением о работе Валерия Карпина и Леонида Слуцкого.
«Хотел бы я попасть на стажировку к Карпину? Не знаю. Мы давно не общаемся. У него нормальные тренерские качества. Он же играл в футбол. Я всегда говорил: кто играл в футбол, будет впереди тех, кто не играл.
Например, тот же Слуцкий всегда будет на несколько ступенек ниже, чем те, кто играл. Я могу привести много примеров тех людей, кто играл в футбол и добился высот. Валерий Газзаев тоже много чего выиграл с ЦСКА как тренер, но он и футболистом был хорошим. Олег Романцев успешно тренировал «Спартак», а до этого был отличным футболистом, капитаном сборной.
Таких, как Слуцкий, можно по пальцам пересчитать. Но почему-то никто не вспоминает, как он вылетал из всех клубов, где работал», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
На данный момент Карпин является главным тренером «Ростова» и сборной России. Слуцкий известен по работе в ЦСКА и сборной России, сейчас он без команды. Его последним клубом был казанский «Рубин», из которого он ушёл в ноябре 2022 года.
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