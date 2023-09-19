«Милан» и «Ньюкасл» не выявили сильнейшего в матче 1-го тура ЛЧ

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Милан» и английский «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Итоговый счёт – 0:0.
«Милан» владел игровым преимуществом, нанеся семь ударов в створ только за первый тайм, однако воплотить его в забитые голы хозяева не сумели. Добавим, что за 10 минут до конца основного времени травму получил основной голкипер «россонери» Мик Меньян, которого заменил Марко Спортьелло.
Таким образом, «Милан» и «Ньюкасл» добыли по одному очку в 1-м туре. Соперники этих команд по группе F, «Пари Сен-Жермен» и дортмундская «Боруссия», свой матч проведут позднее. Начало игры – в 22:00 мск.
- 19 сентября 2023
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