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Милан — Ньюкасл 0:0, результат матча 1-го тура ЛЧ 19 сентября

«Милан» и «Ньюкасл» не выявили сильнейшего в матче 1-го тура ЛЧ
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Милан» и английский «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Итоговый счёт – 0:0.

«Милан» владел игровым преимуществом, нанеся семь ударов в створ только за первый тайм, однако воплотить его в забитые голы хозяева не сумели. Добавим, что за 10 минут до конца основного времени травму получил основной голкипер «россонери» Мик Меньян, которого заменил Марко Спортьелло.

Таким образом, «Милан» и «Ньюкасл» добыли по одному очку в 1-м туре. Соперники этих команд по группе F, «Пари Сен-Жермен» и дортмундская «Боруссия», свой матч проведут позднее. Начало игры – в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Группа F. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 19:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
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