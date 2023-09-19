«Барселона» — «Антверпен»: Феликс открыл счёт, хозяева повели

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются испанская «Барселона» и бельгийский «Антверпен». Встреча проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте нападающий «Барселоны» Жоау Феликс открыл счёт, точно пробив в ближний угол после передачи Илкая Гюндогана.

«Барселона» получила право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов, выиграв испанскую Примеру в прошлом сезоне. «Антверпен» выиграл чемпионат Бельгии, начав борьбу в Лиге чемпионов в плей-офф квалификации – билет в групповой раунд бельгийцы завоевали в двухматчевом противостоянии с афинским АЕКом (1:0 и 2:1).