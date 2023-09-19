Защитник «Спартака» Чернов высказался о победе над «Пари НН» в матче Кубка России

Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что состав преимущественно из российских игроков помог красно‑белым обыграть «Пари НН» в матче Фонбет Кубка России, так как футболисты лучше понимали друг друга.
«Расслаблено играть — чревато. В Кубке всегда хорошую игру показываем. Почему пока только в Кубке? Я пока только в матчах этого турнира играю, по чемпионату не могу сказать.
Ребята хорошо играют в Кубке, есть что доказывать. У нас сегодня было хорошее взаимопонимание. Десять русских ребят на поле, за исключением Хесуса. В целом хорошо друг друга понимали. Может быть, в этом было дело сегодня. На одном языке проще коммуницировать», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».
В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» провёл четыре матча и набрал 12 очков из 12 возможных. Красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице своей группы.
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