Защитник «Спартака» Чернов высказался о победе над «Пари НН» в матче Кубка России

Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что состав преимущественно из российских игроков помог красно‑белым обыграть «Пари НН» в матче Фонбет Кубка России, так как футболисты лучше понимали друг друга.

«Расслаблено играть — чревато. В Кубке всегда хорошую игру показываем. Почему пока только в Кубке? Я пока только в матчах этого турнира играю, по чемпионату не могу сказать.

Ребята хорошо играют в Кубке, есть что доказывать. У нас сегодня было хорошее взаимопонимание. Десять русских ребят на поле, за исключением Хесуса. В целом хорошо друг друга понимали. Может быть, в этом было дело сегодня. На одном языке проще коммуницировать», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» провёл четыре матча и набрал 12 очков из 12 возможных. Красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице своей группы.