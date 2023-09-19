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«Барселона» — «Антверпен»: Рафинья сделал счёт разгромным

«Барселона» — «Антверпен»: Рафинья сделал счёт разгромным
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются испанская «Барселона» и бельгийский «Антверпен». Встреча проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа H. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
2-й тайм
5 : 0
Антверпен
Антверпен, Бельгия
1:0 Феликс – 11'     2:0 Левандовски – 19'     3:0 Батай – 22'     4:0 Гави – 54'     5:0 Феликс – 66'    

На 22-й минуте хавбек «Барселоны» Рафинья сделал счёт разгромным, закрутив мяч в сетку при помощи рикошета от защитника.

Ранее, на 11-й минуте Жоау Феликс открыл счёт, откликнувшись на пас Илкая Гюндогана. На 20-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев, ассистировал польскому нападающему «Барселоны» автор первого гола Феликс.

«Барселона» получила право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов, выиграв испанскую Примеру в прошлом сезоне. «Антверпен» выиграл чемпионат Бельгии, начав борьбу в Лиге чемпионов в плей-офф квалификации – билет в групповой раунд бельгийцы завоевали в двухматчевом противостоянии с афинским АЕКом (1:0 и 2:1). Соперниками этих двух команд по группе H являются украинский «Шахтёр» и португальский «Порту».

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