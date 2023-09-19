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Чернов: «Спартак» ждёт тяжёлый отрезок, который нужно хорошо пройти

Чернов: «Спартак» ждёт тяжёлый отрезок, который нужно хорошо пройти
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Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что московскую команду в ближайшее время ждёт тяжёлый отрезок, который нужно хорошо пройти.

«Сейчас у нас будет тяжёлый календарь. Надо хорошо всё пройти. Желательно сыграть как в кубковом матче с «Пари НН» (3:0).

Игру посетили 32 тысячи болельщиков? На «Спартаке» всегда такой ажиотаж. Плюс, по себе знаю, в Самару и Екатеринбург приезжает «Спартак», все люди сразу начинают болеть за него. Понимаешь, что что‑то не то делаешь (смеётся). Приятно, что народ ходит, при более тёплой погоде можно было собрать и полный стадион. При полных трибунах играть очень круто, непередаваемые ощущения. Особенно тем людям, которые редко выходят на поле. При болельщиках сразу какой‑то прилив чувствуешь, это лучше, чем полупустые трибуны, — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

В следующих четырёх матчах во всех турнирах «Спартак» дважды сыграет с московским «Динамо», а также по разу встретится с ЦСКА и «Крыльями Советов».

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