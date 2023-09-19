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Левандовски стал самым возрастным бомбардиром «Барселоны» в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, автор второго гола в ворота «Антверпена», стал самым возрастным голеадором сине-гранатовых в Лиге чемпионов, сообщает Opta Sports.

На данный момент польскому форварду исполнилось 35 лет и 29 дней.

Также отмечается, что «Антверпен» – 33-й соперник, которому Левандовски сумел забить в Лиге чемпионов. Поляк сравнялся по этому показателю с испанцем Раулем Гонсалесом. Большему числу команд в самом престижном клубном турнире Европы забивали только Лионель Месси (40), Криштиану Роналду (38) и Карим Бензема (34).

Напомним, в эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются испанская «Барселона» и бельгийский «Антверпен». Встреча проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). После первого тайма «Барселона» ведёт с разгромным счётом 3:0.