Пиоли: «Милан» разочарован ничьей с «Ньюкаслом». С такой игрой надо побеждать

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал домашнюю ничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы, потому что когда вы показываете такую игру, то должны побеждать. Наше выступление было во всех отношениях хорошим, но мы хотели победить. Наша цель — выйти из этой группы, и мы хотели начать с положительной ноты», — приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.

«Милан» владел игровым преимуществом, нанеся семь ударов в створ только за первый тайм, однако воплотить его в забитые голы хозяева не сумели. Добавим, что за 10 минут до конца основного времени травму получил основной голкипер «россонери» Мик Меньян, которого заменил Марко Спортьелло.

Помимо «Милана» и «Ньюкасла», в группе F также выступают «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».