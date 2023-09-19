«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам за первый тайм

Действующий победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству ударов в первом тайме, сообщает Opta Spotrs.

«Горожане» нанесли 22 удара за первый тайм матча с «Црвеной Звездой», побив рекорд «Баварии», который держался 10 лет. В 2013 году мюнхенский клуб 21 раз пробил по воротам «Виктории Пльзень».

Любопытно, что рекордное количество ударов не помогло «Манчестер Сити» выиграть первый тайм. Напротив, сербы реализовали контратаку в концовке первой половины встречи и вышли вперёд.

Напомним, в эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются английский «Манчестер Сити» и сербская «Црвена Звезда». Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Црвена Звезда» вышла вперёд благодаря голу Османа Букари с передачи Мирко Иванича на 45+1-й минуте.