«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам за первый тайм

Действующий победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству ударов в первом тайме, сообщает Opta Spotrs.
«Горожане» нанесли 22 удара за первый тайм матча с «Црвеной Звездой», побив рекорд «Баварии», который держался 10 лет. В 2013 году мюнхенский клуб 21 раз пробил по воротам «Виктории Пльзень».
Любопытно, что рекордное количество ударов не помогло «Манчестер Сити» выиграть первый тайм. Напротив, сербы реализовали контратаку в концовке первой половины встречи и вышли вперёд.
Напомним, в эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются английский «Манчестер Сити» и сербская «Црвена Звезда». Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Црвена Звезда» вышла вперёд благодаря голу Османа Букари с передачи Мирко Иванича на 45+1-й минуте.
- 19 сентября 2023
-
23:46
-
23:34
-
23:27
-
23:25
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:13
-
23:11
-
23:07
-
23:02
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:40
-
22:27
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:09
-
21:54
-
21:46
-
21:41
-
21:30
-
21:26
-
21:05
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:53
-
20:43
-
20:35
-
20:31
-
20:29
-
20:28