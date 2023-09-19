«Барселона» — «Антверпен»: Гави забил четвёртый гол хозяев

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются испанская «Барселона» и бельгийский «Антверпен». Встреча проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. На момент выхода новости счёт 4:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 54-й минуте полузащитник «Барселоны» Гави забил четвёртый гол хозяев.

Ранее, на 11-й минуте полузащитник «Барселоны» Жоау Феликс открыл счёт, точно пробив в ближний угол после передачи Илкая Гюндогана. На 20-й минуте Феликс ассистировал Роберту Левандовскому, который удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты мяч после навеса Рафиньи срезал в свои ворота защитник «Антверпена» Йелле Батай, и счёт стал разгромным.

«Барселона» получила право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов, выиграв испанскую Примеру в прошлом сезоне. «Антверпен» выиграл чемпионат Бельгии, начав борьбу в Лиге чемпионов в плей-офф квалификации – билет в групповой раунд бельгийцы завоевали в двухматчевом противостоянии с афинским АЕКом (1:0 и 2:1). Соперниками этих двух команд по группе H являются украинский «Шахтёр» и португальский «Порту».