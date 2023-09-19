«ПСЖ» обыграл «Боруссию» в стартовом матче ЛЧ благодаря голам Мбаппе и Хакими

Завершился матч 1-го тура группы F Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и немецкой «Боруссией Дортмунд». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «ПСЖ» уверенно обыграл дортмундцев — 2:0.
На 49-й минуте французская команда вышла вперёд благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти. Спустя восемь минут защитник парижан Ашраф Хакими забил ещё один мяч. Встреча так и завершилась — 2:0 в пользу «ПСЖ».
В последний раз сегодняшние соперники играли между собой в плей-офф Лиги чемпионов — 2019/2020. Тогда на стадии 1/8 финала команды обменялись домашними победами, однако по сумме двух матчей в следующий раунд шагнул «ПСЖ» (3:2).
Помимо «Боруссии» и «ПСЖ», в группе F играют «Милан» и «Ньюкасл». В 1-м туре команды сыграли вничью — 0:0 на стадионе «Сан Сиро». В начале октября «ПСЖ» сразится с «Ньюкаслом», а «Милан» встретится с «Боруссией».
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