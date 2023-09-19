«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: хозяева делают счёт 3:1

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются английский «Манчестер Сити» и сербская «Црвена Звезда». Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Родри отличился с передачи Фила Фодена на 73-й минуте встречи и сделал счёт 3:1.

Ранее, в первом тайме «Црвена Звезда» вышла вперёд благодаря голу Османа Букари с передачи Мирко Иванича на 45+1-й минуте. Хулиан Альварес с передачи Эрлинга Холланда сравнял счёт на 47 минуте встречи. Затем аргентинский нападающий оформил дубль и вывел «Сити» вперёд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сити» получил право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов, выиграв турнир в прошлом сезоне, а также став победителем чемпионата Англии. «Црвена» также выиграла национальный чемпионат, заработав прямой выход в группой раунд. Соперниками этих двух команд по группе G являются немецкий «РБ Лейпциг» и чемпион Швейцарии «Янг Бойз». Эти команды уже сыграли между собой — матч завершился победой «Лейпцига» со счётом 3:1.