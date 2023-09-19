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Вратарь «Лацио» Проведель забил гол на 95-й минуте матча ЛЧ с «Атлетико»

Вратарь «Лацио» Проведель забил гол на 95-й минуте матча ЛЧ с «Атлетико»
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Завершился матч 1-го тура группы E Лиги чемпионов между итальянским «Лацио» и испанским «Атлетико». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Игру обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

Счёт в матче открыл полузащитник «Атлетико» Пабло Барриос, отличившийся на 29-й минуте. Игра шла к логическому завершению, пока голкипер хозяев Иван Проведель не восстановил равенство на 90+5-й минуте встречи. Матч так и завершился — 1:1.

Таким образом, обе команды набрали первые очки на групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов — 2023/2024. Помимо «Лацио» и «Атлетико», в группе E играют также «Фейеноорд» и «Селтик». В стартовой игре нидерландская команда одолела шотландцев со счётом 2:0. Во 2-м туре «Лацио» сразится с «Селтиком», а «Атлетико» сыграет с «Фейеноордом».

Напомним, голкипер «Лацио» Иван Проведель имеет русские корни.

Лига чемпионов . Группа E. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Барриос – 29'     1:1 Проведель – 90+5'    
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