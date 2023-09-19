Вратарь «Лацио» Проведель забил гол на 95-й минуте матча ЛЧ с «Атлетико»

Завершился матч 1-го тура группы E Лиги чемпионов между итальянским «Лацио» и испанским «Атлетико». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Игру обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.
Счёт в матче открыл полузащитник «Атлетико» Пабло Барриос, отличившийся на 29-й минуте. Игра шла к логическому завершению, пока голкипер хозяев Иван Проведель не восстановил равенство на 90+5-й минуте встречи. Матч так и завершился — 1:1.
Таким образом, обе команды набрали первые очки на групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов — 2023/2024. Помимо «Лацио» и «Атлетико», в группе E играют также «Фейеноорд» и «Селтик». В стартовой игре нидерландская команда одолела шотландцев со счётом 2:0. Во 2-м туре «Лацио» сразится с «Селтиком», а «Атлетико» сыграет с «Фейеноордом».
Напомним, голкипер «Лацио» Иван Проведель имеет русские корни.
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