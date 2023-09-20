«Манчестер Сити» одолел «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и сербская «Црвена Звезда». Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. Итоговый счёт встречи — 3:1.

В самом конце первого тайма «Црвена Звезда» вышла вперёд благодаря голу Османа Букари с передачи Мирко Иванича на 45+1-й минуте. Хулиан Альварес с передачи Эрлинга Холанда сравнял счёт на 47-й минуте встречи. Затем аргентинский нападающий оформил дубль и вывел «Сити» вперёд. Родри отличился с передачи Фила Фодена на 73-й минуте встречи и установил окончательный счёт матча.

«Сити» набрал три очка по итогам матча и делит первое место с «Лейпцигом», который добыл победу с аналогичным счётом — 3:1. В следующем туре «горожане» встретятся на выезде с «Лейпцигом», а «Црвена Звезда» дома примет «Янг Бойз».