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«Манчестер Сити» одолел «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» одолел «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и сербская «Црвена Звезда». Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. Итоговый счёт встречи — 3:1.

В самом конце первого тайма «Црвена Звезда» вышла вперёд благодаря голу Османа Букари с передачи Мирко Иванича на 45+1-й минуте. Хулиан Альварес с передачи Эрлинга Холанда сравнял счёт на 47-й минуте встречи. Затем аргентинский нападающий оформил дубль и вывел «Сити» вперёд. Родри отличился с передачи Фила Фодена на 73-й минуте встречи и установил окончательный счёт матча.

«Сити» набрал три очка по итогам матча и делит первое место с «Лейпцигом», который добыл победу с аналогичным счётом — 3:1. В следующем туре «горожане» встретятся на выезде с «Лейпцигом», а «Црвена Звезда» дома примет «Янг Бойз».

Лига чемпионов . Группа G. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Букари – 45'     1:1 Альварес – 47'     2:1 Альварес – 60'     3:1 Эрнандес – 73'    
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