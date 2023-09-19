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На Кипре арбитры объявили забастовку после поджога автомобиля, чемпионат приостановлен

На Кипре арбитры объявили забастовку после поджога автомобиля, чемпионат приостановлен
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Футбольные судьи на Кипре объявили бессрочную забастовку после поджога автомобиля, принадлежащего матери одного из арбитров, сообщает Parikiaki Newspaper.

Футбольная ассоциация Кипра приостановила игры высшего дивизиона в стране и заявила о «неоспоримой» поддержке арбитров, которые требуют усиления мер безопасности для себя и своих семей. Местные источники сообщают, что рано утром в понедельник, 18 сентября, загорелся автомобиль, принадлежащий матери рефери Менелаоса Антониу, при этом полиция подтвердила, что расследует инцидент.

Антониу работал на матче высшего дивизиона между «Арисом» и «Пафосом» (1:1), который стал дебютным для российского форварда Александра Кокорина после возвращения из Италии. Сегодня должна была состояться встреча «Саламины» и «Этникоса», но её решили отложить на неопределённый срок, поскольку местная футбольная ассоциация (CFA) подтвердила забастовку официальных лиц из-за «неоднократных злонамеренных действий» в отношении судей. В заявлении CFA говорится, что судьи не вернутся к работе «до дальнейшего уведомления».

Отметим, что инцидент, произошедший в понедельник, является последним в целой череде нападений. В июне в штаб-квартире Ассоциации судей Кипра взорвалась бомба, а взрыв заминированного автомобиля судьи в 2020 году уже приводил к приостановке футбола на неделю.

Предыдущие нападения датируются 2015 годом, в том числе ещё одно нападение было направлено на мать арбитра; предполагается, что причина нападений связана с организацией договорных матчей в кипрском футболе.

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