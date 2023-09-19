На Кипре арбитры объявили забастовку после поджога автомобиля, чемпионат приостановлен

Футбольные судьи на Кипре объявили бессрочную забастовку после поджога автомобиля, принадлежащего матери одного из арбитров, сообщает Parikiaki Newspaper.

Футбольная ассоциация Кипра приостановила игры высшего дивизиона в стране и заявила о «неоспоримой» поддержке арбитров, которые требуют усиления мер безопасности для себя и своих семей. Местные источники сообщают, что рано утром в понедельник, 18 сентября, загорелся автомобиль, принадлежащий матери рефери Менелаоса Антониу, при этом полиция подтвердила, что расследует инцидент.

Антониу работал на матче высшего дивизиона между «Арисом» и «Пафосом» (1:1), который стал дебютным для российского форварда Александра Кокорина после возвращения из Италии. Сегодня должна была состояться встреча «Саламины» и «Этникоса», но её решили отложить на неопределённый срок, поскольку местная футбольная ассоциация (CFA) подтвердила забастовку официальных лиц из-за «неоднократных злонамеренных действий» в отношении судей. В заявлении CFA говорится, что судьи не вернутся к работе «до дальнейшего уведомления».

Отметим, что инцидент, произошедший в понедельник, является последним в целой череде нападений. В июне в штаб-квартире Ассоциации судей Кипра взорвалась бомба, а взрыв заминированного автомобиля судьи в 2020 году уже приводил к приостановке футбола на неделю.

Предыдущие нападения датируются 2015 годом, в том числе ещё одно нападение было направлено на мать арбитра; предполагается, что причина нападений связана с организацией договорных матчей в кипрском футболе.